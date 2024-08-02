مصر تتأهل لنصف نهائي الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخها على حساب باراغواي

المصدر: البيان

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تأهل المنتخب المصري للدور نصف النهائي لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حالياً في العاصمة الفرنسية باريس، عقب فوزه على منتخب باراغواي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي محققاً هذا الإنجاز للمرة الثالثة في تاريخه.

بادر منتخب باراغواي بالتسجيل عن طريق ييجو جوميز في الدقيقة "71"، وأعاد لاعب المنتخب المصري إبراهيم عادل المباراة لنقطة البداية بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة "88"، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين واللجوء إلى شوطين إضافيين.

ولم يتمكن أي من الفريقين من حسم نتيجة اللقاء في الشوطين الإضافيين، حيث احتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب "الفراعنة".

ويلتقي المنتخب المصري الفريق الفائز من لقاء فرنسا والأرجنتين المقام حالياً، وذلك في الدور نصف النهائي للمسابقة الذي يقام الإثنين المقبل على أمل المنافسة على ميدالية تاريخية، لم تتحقق من قبل.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي الأولمبياد بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة التي ضمت كلا من: "إسبانيا، أوزبكستان والدومينيكان"، برصيد 7 نقاط.

وبذلك ضمن العرب ميدالية على الأقل في مسابقة كرة القدم بأولمبياد باريس، بعد تأهل مصر والمغرب إلى نصف النهائي.

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