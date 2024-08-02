راشد بن حميد يشارك في الاجتماع التنسيقي لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

المصدر: وام

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شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس وفد الإمارات المشارك في أولمبياد باريس، بحضور سعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، في اجتماع تنسيقي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية.

وجاء الاجتماع على هامش دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024"، حيث سبقه الاستقبال الرسمي الذي أقامه رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، أمس الخميس في العاصمة الفرنسية باريس.

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