منتخب مصر يخسر أمام البرازيل بمنافسات الطائرة للرجال في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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تلقى منتخب مصر هزيمة جديدة في منافسات كرة الطائرة للرجال بدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، لتتلاشى حظوظه رسميا في التأهل للأدوار الإقصائية للمنافسات.

وخسر المنتخب المصري صفر / 3 أمام نظيره البرازيلي، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة (الأخيرة) في المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمنافسات.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25 / 11 و25 / 13 و25 / 16 لمصلحة المنتخب البرازيلي، الذي حقق فوزه الأول في المجموعة، عقب خسارته 2 / 3 أمام إيطاليا وبولندا في أول جولتين.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، في حين بقي منتخب مصر في المركز الرابع بلا نقاط، عقب خسارته صفر / 3 في لقاءاته الثلاثة.

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