الألعاب الأولمبية تحد من معدلات الجريمة في باريس

المصدر: وكالات

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ذكر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان اليوم الجمعة أن الانتشار الواسع للشرطة، خلال دورة الألعاب الأولمبية، أدى إلى تراجع حاد في معدلات الجريمة في منطقة باريس الكبرى.

وقال وزير الداخلية ، خلال زيارة إلى مركز شرطة في ضاحية "سان دوني" في باريس إنه بفضل الوجود المتزايد لقوات الأمن، حدث تراجع كبير في عدد الجرائم الأسبوع الماضي.

وتراجعت عمليات السرقة بواقع 24% وسرقة السيارات بواقع 10%، منذ بدء الألعاب. وتراجعت جرائم العنف في وسائل النقل العام بواقع 40% .

وأضاف الوزير أنه جرت حتى الآن 200 عملية اعتقال، في منطقة باريس الكبرى، حيث احتجز 180 مشتبها بهم لدى الشرطة.

وتابع الوزير أن أجهزة الاستخبارات أحبطت العديد من أعمال العنف المخطط لها مع دوافع إرهابية محتملة.

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