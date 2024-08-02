فريق سلوفاكيا للسباحة: بوتوتسكا انهارت بعد سباق لمعاناتها من الربو

المصدر: وكالات

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قالت مسؤولة بفريق سلوفاكيا للسباحة إن تامارا بوتوتسكا انهارت بعد تصفيات سباق 200 متر فردي متنوع للسيدات في أولمبياد باريس اليوم الجمعة لأنها تعاني من الربو ولم يكن معها جهاز الاستنشاق الخاص بها قبل أن تتلقى السباحة رعاية طبية.

وهرع الطاقم الطبي لمساعدة بوتوتسكا وحملها بعيدا عن حوض السباحة على محفة مع وضع قناع أكسجين على وجهها بعدما احتلت المركز السابع في التصفية الثالثة للسباق صباح اليوم في لا ديفونس أرينا.

وأكد مدير الإعلام في المكان أن بوتوتسكا كانت واعية وتخضع لتقييم طبي.

وقالت إيفانا لانج مديرة فريق سلوفاكيا في بيان "تامارا تعاني من الربو، وساهم مزيج من التوتر العصبي والجسدي في حين لم يكن جهاز الاستنشاق الخاص بها متاحا للاستخدام على الفور في خلق هذه المشكلة.

"حصلت على الأكسجين والأدوية اللازمة، وحالتها الصحية مراقبة باستمرار. أخبرني الطبيب قبل دقائق أنها بحاجة إلى مراقبة لعدة ساعات أخرى".

وأنهت بوتوتسكا التصفيات بزمن قدره دقيقتين و14.20 ثانية ولم تتمكن من التأهل إلى قبل النهائي وكانت أبطأ بفارق 4.3 ثانية عن الكندية سمر ماكنتوش، أسرع سباحة في التصفيات والمرشحة للفوز بالميدالية الذهبية.

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