أولمبياد باريس.. المغربي الساعي إلى نصف نهائي سباق 1500 متر

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ العداء المغربي أنس الساعي الجمعة الدور نصف النهائي لسابق 1500 م في منافسات العاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وحلّ الساعي رابعاً في السلسلة الأولى من الدور الأوّل بزمن 3:36.44 دقائق.

ويعتبر الساعي هو العربي الوحيد المشارك في منافسات سباق 1500 م الذي يحمل رقمه القياسي مواطنه هشام الكروج بزمن 3:26.00 دقائق منذ 14 تموز/يوليو 1998.

وحجز النروجي جاكوب إنغيبريغستن حامل اللقب الأولمبي بطاقته الى نصف النهائي بحلوله ثالثا في السلسلة الثالثة بزمن 3:37.04 دقائق، فيما حلّ منافسه على الذهب في باريس البريطاني جوش كير أوّل في السلسلة الأولى بأفضل توقيت له هذا الموسم وقدره 3:35.83 دقائق.

وخرج المصري مصطفى الجمل من الدور الأوّل لمنافسات رمي المطرقة، بحلوله في المركز الرابع عشر قبل الأخير (70.09 م).

وخرجت خمس عداءات عربيات من الدور التمهيدي لسباق 100 م وهن القطرية شهد محمد (12.53 ث) التي حلّت في المركز 25 من أصل 35، والعمانية مزون العلوي (12.58 ث)، والسورية أليسار يوسف (12.93 ث)، والإماراتية مريم الفارسي (13.26 ث) والموريتانية سلام بوها (13.71 ث).

وحجزت الأميركية شاكاري ريتشاردسون، بطلة العالم المرشحة بقوّة الى الذهبية، بطاقتها الى نصف النهائي بسهولة، والحال ذاتها بالنسبة الى منافستها الأسطورة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس.

في ظهورها الأولمبي الأول، سيطرت ريتشاردسون البالغة من العمر 24 عامًا على السلسلة الأولى من تصفيات الدور الاول وعبرت خط النهاية بزمن 10.94 ثوان.

وحلت فرايزر-برايس ثانية في السلسلة الثامنة بزمن 10.92 ث خلف العاجية ماري-جوزيه تا لو-سميث (10.87 ث).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز