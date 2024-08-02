الإماراتية مريم الفارسي سعيدة بالمشاركة في أولمبياد باريس رغم خسارتها بتصفيات ألعاب القوى

المصدر: وكالات

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أكدت العداءة الإماراتية مريم الفارسي أنها استفادت من مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، رغم حلولها في المركز التاسع (الأخير) بتصفيات سباق 100 متر عدو للسيدات اليوم الجمعة.

وقالت الفارسي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد كانت تجربة جيدة، أول مشاركة لي على الصعيد الدولي، وقد استفدت كثيرًا من وجودي هنا وسأعود بشكل أقوى في المستقبل".

وأضافت: "واجهت منافسات رائعات، وغاية في القوة، لذا أشعر بالسعادة والامتنان لقدرتي على المشاركة في الأولمبياد".

وأشارت اللاعبة الإماراتية "لم انته بعد سأعود أقوى، مازلت في الـ 16 من عمري والمستقبل أمامي كبير، وتنتظرني رحلة طويلة".

وختمت الفارسي حديثها بالقول: "أعيش في الإمارات وفريقي يخوض معسكرًا في القاهرة وأتمنى أن نجري استعداداتنا في العديد من الدول الأخرى قريبًا".

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