السباحة تامارا بوتوتسكا تسقط على حافة المسبح في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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انهارت السباحة تامارا بوتوكا بجانب حمام السباحة صباح الجمعة بعد التصفيات المؤهلة لسباق 200 متر فردي متنوع للسيدات في أولمبياد باريس، وتلقت الإسعافات الأولية ثم نقلت على نقالة.

وشوهدت السلوفاكية بوتوكا، وهي ترتدي قناع أكسجين أثناء نقلها لتلقي الرعاية الطبية، لم تعرف حالتها على الفور.

وقال مسؤول في مكان إقامة منافسات السباحة بأولمبياد باريس إن السباحة السلوفاكية تامارا بوتوتسكا تخضع للتقييم الطبي بعد سقوطها في أعقاب تصفيات سباق 200 متر فردي متنوع للسيدات اليوم الجمعة.

وسارع الطاقم الطبي لمساعدة بوتوتسكا وحملها بعيدًا عن حوض السباحة على محفة مع وضع قناع أكسجين على وجهها بعد أن احتلت المركز السابع في التصفيات الثالثة للسباق صباح اليوم في لا ديفونس أرينا.

وأكد مدير الإعلام في المكان أن بوتوتسكا كانت واعية وتخضع للتقييم الطبي.

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