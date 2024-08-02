الأولمبياد تعزز السياحة في باريس بزيادة 16 % في الزوار

المصدر: وكالات

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أعلنت هيئة السياحة في باريس أن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) عززت قطاع السياحة في العاصمة الفرنسي.

وزار نحو 650 ألف سائح المدينة خلال الفترة من 24 وحتى27 تموز/يوليو، مما يمثل زيادة بنسبة 16 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفع عدد الزوار الفرنسيين بواقع 3ر17 % بينما ارتفع عدد الزوار الأجانب بواقع 8ر14 %.

ومن بين الزوار الأجانب، بلغت نسبة الوافدين من الولايات المتحدة 5ر15 % والألمان 3ر6 %.

وارتفع عدد السياح الألمان بواقع 42 % مقارنة بالعام السابق.

وارتفع معدل الإشغال بفنادق باريس التي أعلنت مؤخرا عن عدد من الوظائف الشاغرة، إلى 90 %. وهذا قد يكون متعلقا أيضا بالأسعار، التي لا تزال في تراجع، وفق هيئة السياحة.

وخلال الفترة السابقة على الدورة الأولمبية، كانت الأسعار مرتفعة نسبيا في البداية. وكان متوسط سعر الليلة بأحد فنادق باريس في 24 تموز/يوليو تبلغ 258 يورو (288 دولارا). وفي تموز/يوليو 2023، كان متوسط سعر الغرفة يبلغ 202 يورو وفي آب/أغسطس 161 يورو.

ومن المتوقع أن يرتفع حجز الفنادق بواقع 5 إلى 10 % في الفترة السابقة على دورة الألعاب البارالمبية التي سوف تجرى من 28 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر.



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