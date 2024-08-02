ثلاث أمهات يتألقن في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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فازت ثلاث أمهات بميداليات منافسات التجديف في أولمبياد باريس 2024 اليوم الخميس، وهن المخضرمة البريطانية هيلين جلوفر، والثنائي لوسي سبورز وربروك فرانسيس من نيوزلندا.

وفازت سبورز وفرانسيس بالميدالية الذهبية في منافسات التجديف الزوجي للسيدات، بينما حققت جلوفر الأم لثلاثة أطفال الميدالية الفضية في سباقات التجديف لرباعي السيدات.

واعتادت لاعبات نيوزيلندا على غناء أغاني الأطفال أثناء التدريب لتحفيز أنفسهن وسط الليالي الصعبة من أجل رعاية أطفالهن، كما تتواجد عائلاتهن في باريس لتكن أكثر تركيزا في المنافسة.

وقالت فرانسيس "إنها تجربة خاصة واستثنائية، تربية الأطفال ليست أمرا سهلا".

وقالت سبورز إنها وفرانسيس تلقيتا العديد من رسائل الدعم من المنافسين، وتكن لهما الفرق الأخرى المزيد من الاحترام.

وذهبت جلوفر التي تحدثت عن إرضاع أطفالها أثناء التدريب إلى مصافحة أطفالها مباشرة بعد الانتهاء من السباق وعانقتهم بعد حفل تسليم الميداليات.

وقالت "لقد استمتعوا بالأجواء كثيرا".

وقالت جلوفر إنها تأمل أن يكون إنجازها اليوم الخميس بمثابة رسائل إيجابية إلى الرياضيين الآخرين.

وأضافت "أعتقد أنها رسالة للمجتمع مفادها أنه يجب أن يكون هناك انفتاح وتشجيع للنساء من أجل العودة وتحقيق ما يردن".

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