ديوكوفيتش يحجز مقعده في نصف نهائي أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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أكمل نجم التنس الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش عقد المتأهلين للدور قبل النهائي، في منافسات فردي الرجال بأولمبياد باريس 2024.

وتغلب ديوكوفيتش، المصنف الأول، على نظيره اليوناني ستيفانوس تيستيباس، المصنف الثامن، بنتيجة 6 / 3 و7 / 6 (7 / 3)، اليوم الخميس، في دور الثمانية للمنافسات.

واحتاج ديوكوفيتش إلى ساعتين و3 دقائق لاجتياز عقبة تيستيباس، ليصبح آخر المتأهلين للمربع الذهبي في المنافسات بعد الإسباني كارلوس ألكاراز والكندي فيليكس أوجير ألياسم والإيطالي لورينزو موسيتي.

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