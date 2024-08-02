مريم الفارسي تتحضر بقوة للمشاركة في سباق 100 متر اليوم

المصدر: باريس - البيان

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أجرت مريم الفارسي، عداءة منتخبنا الوطني المشاركة في سباق 100 متر بأولمبياد باريس، تدريبها أمس قبل خوض منافسات الدور التمهيدي للسباق اليوم، الذي يشهد مشاركة 36 عداءة ضمن 4 جولات بواقع 9 عداءات في كل جولة.

حيث تتأهل صاحبات المراكز الثلاثة الأولى في كل جولة، إضافة إلى صاحبات أفضل 5 أزمنة إلى منافسات الجولة الأولى، وتحمل الأمريكية غريفيث جوينر فلورنسا الرقم العالمي في سباق 100 متر بزمن وقدره 10.49 ثوانٍ منذ عام 1988 ببطولة العالم بإنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تحمل الجامايكية طومسون - هيرا إيلين الرقم الأولمبي بأولمبياد طوكيو 2020 بزمن وقدره 10.61 ثوانٍ.

وأكد عبدالرحمن سليمان المدير الفني لاتحاد الإمارات لألعاب القوى، جاهزية العداءة مريم الفارسي لخوض السباق، مشيراً إلى أن المعسكر الذي اختتمته اللاعبة في مصر أخيراً حقق العديد من المكاسب، وتم خلاله تسليط الضوء على أهم الجوانب البدنية والفنية، لا سيما وأن اللاعبة تمتلك أرقاماً مميزة ولا تنهي أي سباق إلا بعد تحقيق رقم شخصي جديد في مسيرتها، حيث إنها صاحبة رقم الدولة لمرحلتي الناشئات والشابات في سباق 100 متر بزمن وقدره 13.04 ثانية.

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