الملاكمة الجزائرية خليف تفوز على الإيطالية كاريني خلال 46 ثانية

المصدر: باريس - أ ف ب

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لم ينتهِ النزال بين الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وخصمتها أنجيلا كاريني بشكل طبيعي أمس في أولمبياد باريس، إذ انسحبت الإيطالية بعد 46 ثانية إثر لكمتين قويتين على رأسها من خليف التي أوقفت في بطولة العالم بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لديها.

رفض وتأهلت الجزائرية إلى الدور ربع النهائي من وزن 66 كلغ، بعد رفض كاريني متابعة النزال. رفضت أيضاً مصافحة خصمتها بعد إعلان فوزها. جثت كاريني على ركبتيها باكية، فيما قال مدرب إيطالي إنها تعرضت لضربة قوية على أنفها. أعلن القرار الرسمي خسارتها بالانسحاب.

وكانت خليف حرمت من خوض نهائي بطولة العالم في نيودلهي العام الماضي بسبب عدم استيفاء معايير أهلية الجنس و«مستويات هرمون التستوستيرون» وفقاً لملفها الشخصي على نظام معلومات أولمبياد باريس 2024.

ورغم استبعاد خليف والتايوانية يو تينغ لين التي تلعب اليوم، عن بطولة العالم، اعتبرتا مؤهلتين للتنافس في مسابقات السيدات في باريس، وذلك بعد منافستهما أيضاً في أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام.

تجريد

وجردت لين من الميدالية البرونزية في بطولة العالم بعد خضوعها لاختبارات «بيوكيميائية» التي فرضها الاتحاد الدولي للملاكمة برئاسة الروسي عمر كريمليف.

معايير

وكان المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك أدامز قال للصحافيين الثلاثاء «كل من يتنافس في فئة السيدات يمتثل لمعايير الأهلية. إنهن (بالمجمل) نساء في جوازات سفرهن ويذكر أن هذه هي حالهن، وهن إناث». وتابع «لقد تنافست هاتان الرياضيتان مرات عدة من قبل لسنوات عدة. لم تظهرا فجأة من العدم»، مذكراً أنهما شاركتا أيضاً في الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو صيف 2021.

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