الإصابة تجبر العداء البريطاني وايتمان على الانسحاب

المصدر: باريس - د ب أ

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اضطر جاك وايتمان، بطل العالم سابقاً في مسافة 1500 متر بألعاب القوى، إلى الانسحاب من أولمبياد باريس 2024 بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هذا الأمر يعد ضربة مؤلمة لعداء المسافات المتوسطة البالغ من العمر 30 عاماً، والذي كان يستعد للمنافسة في سباق 800 متر في باريس بعدما تعافى من إصابة في القدم في يناير عام 2023، قبل أن تتسبب سلسلة من الانتكاسات في غيابه عن المشاركة لمدة 13 شهراً.

وأكد الفريق البريطاني الخبر عبر موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً)، واتحاد ألعاب القوى البريطاني، حيث أكدا أن إيليوت جايلز سيكون بديلاً له في سباق 800 متر، والذي ينطلق يوم السابع من أغسطس الجاري.

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