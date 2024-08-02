منتخبنا لقفز الحواجز يودع مسابقة الفرق في الأولمبياد

المصدر: باريس - البيان

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خرج منتخبنا الوطني للفروسية من مسابقة الفرق لقفز الحواجز بفعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

واختتم منتخبنا الوطني لقفز الحواجز مشاركته بمسابقة الفرق، من خلال منافسات الشوط التأهيلي في المركز الـ 18 بإجمالي 72 خطأ، بزمن قدره 249.47 ثانية.

وضم منتخبنا الوطني لقفز الحواجز بمسابقة الفرق، كلاً من عبدالله المري، وعمر المرزوقي، وعلي الكربي، وسالم السويدي، بمشاركة 60 فارساً يمثلون 20 فريقاً، إذ تأهلت الفرق الـ 10 الأولى إلى نهائي المسابقة، التي تقام اليوم بقصر فرساي.

وبدأ عمر المرزوقي منافسات الشوط التأهيلي للفرق مسجلاً 12 خطأ، بزمن قدره 76.52 ثانية، فيما سجل الفارس علي الكربي 44 خطأ، بزمن قدره 94.34 ثانية، قبل أن يختتم الفارس عبدالله المري مشاركة الفريق بتسجيل 16 خطأ، بزمن قدره 78.61 ثانية.

نهاية

كما اختتم ظافر آرام لاعب منتخبنا الوطني للجودو مشاركته بأولمبياد باريس 2024، عقب خسارته بوزن تحت 100 كغم، من اللاعب الهولندي كوريل مايكل بمنافسات دور الـ 16، بعد أن افتتح مواجهاته بالفوز على نظيره البرازيلي جونكا الفيس ليفي بدور الـ 32 بالايبون في الوقت الذهبي، بعد التعادل في وقت المباراة الأصلي.

ولحق ظافر آرام بكل من بشيرات خرودي، ونارمند بيان، وطلال شفيلي، إذ يتبقى لمنتخبنا الوطني للجودو مسابقة وزن فوق 100 كغم اليوم، بلقاء لاعبنا عمر معروف مع البطل العربي الجزائري محمد المهدي ليلي.

تطور

وأكد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن منتخب الإمارات لقفز الحواجز حقق تطوراً نوعياً، وإنجازاً استثنائياً، قاده إلى حجز مقعده في أولمبياد باريس 2024، بفضل دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأوضح الهاجري أن رعاية ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، لمنتخب قفز الحواجز، وتعزيز الجهود الداعمة لتطوره والارتقاء بطموحاته، مكنته من تجاوز جميع التحديات، والوصول إلى الأولمبياد العالمي، والعديد من النتائج المميزة في البطولات القارية والدولية.

وأشار الهاجري إلى أن فرسان منتخب قفز الحواجز على قدر كبير من الثقة، للمنافسة على أفضل النتائج أمام نخبة الفرسان حول العالم، من خلال أولمبياد باريس 2024، بما يتماشى مع التطور الهائل الذي تشهده اللعبة في الدولة، والنجاحات المشرفة في المحافل الخارجية، كما أن هذه المشاركة الملهمة، تمثل أفضل دافع وحافز لتحقيق الإنجازات في المستقبل.

وأضاف: «حريصون على الارتقاء بمهارات أبناء وبنات دولة الإمارات في مختلف فعاليات الفروسية، وصولاً إلى مرحلة المنافسة في البطولات الخارجية، وإعداد أبطال من اللاعبين للمنافسة في كافة البطولات الأخرى، واتحاد الفروسية يتبنى العديد من الخطط الداعمة للتطور الذي يستشرف المستقبل».

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