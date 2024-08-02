الصينيون يحتفلون بذهبية بان ويسخرون من الاتهامات الأمريكية بالمنشطات

المصدر: بكين - أ ف ب

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احتفل عشاق الرياضة في الصين بأول ميدالية ذهبية لبلادهم في منافسات السباحة في أولمبياد باريس والتي فاز بها بان جانلي، أمس، مستنكرين الاتهامات الأمريكية بتعاطي المنشطات الصادرة في الأشهر الأخيرة.

وحطم السباح الشاب الذي سيحتفل بعيد ميلاده العشرين بعد أيام قليلة، رقمه القياسي العالمي في سباق 100 م حرة في طريقه إلى الذهب أول من أمس، متقدماً بفارق أكثر من ثانية عن وصيفه الأسترالي كايل تشالمرز.

قطع المسافة بزمن 46.40 ثانية ماحياً رقمه القياسي السابق (46.80 ث) والذي سجله في بطولة العالم في الدوحة في فبراير الماضي، معززاً شعبيته في بلاده.

وأثار فوزه غضب وتشكيك المدرب الأسترالي بريت هوك الذي قال إن الأداء «غير ممكن إنسانياً».

وقال البطل الأسترالي السابق الذي أصبح الآن مواطناً أمريكياً على حسابه في إنستغرام «هذا ليس حقيقياً، لا يمكنك التغلب على هؤلاء السباحين - كايل تشالمرز، (الروماني) دافيد بوبوفيتشي، (الأمريكي) جاك أليكسي - بهذا الفارق الكبير. هذا ليس ممكناً من الناحية الإنسانية».

وجاء فوز بان بعد أشهر من الشكوك المحيطة بمنتخب السباحة الصيني. تأججت الاتهامات بشكل أساسي من قبل السلطات الأمريكية التي اتهمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بالتهاون تجاه الصين بعد قضية الحالات الإيجابية للفحوص لمادة محظورة.

وأدان مستخدمو الإنترنت الصينيون أمس ازدراء بعض المراقبين والرياضيين الأجانب، خصوصاً بعد اتهام بان جانلي لكايل تشالمرز بتجاهله بعدم الرد على تحياته في الأيام الأخيرة.

وكتب أحد المستخدمين على شبكة التواصل الاجتماعي ويبو متوجهاً إلى جانلي «جميع الأجانب الذين شككوا في أدائك يعرفون الآن كم أنت استثنائي!».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية اليومية وقناة «أيه آر دي» الألمانية أعلنتا في أبريل الماضي، أن 23 سباحاً صينياً ثبت تناولهم في عام 2021 مادة تريميتازيدين، المحظورة منذ 2014، خلال مسابقة محلية قبل أشهر قليلة من أولمبياد طوكيو.

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