تأجيل موعد انطلاق منافسات الشراع في الأولمبياد بسبب الرياح

المصدر: وكالات

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تقرر اليوم الخميس تأجيل أولى سباقات الميداليات في رياضة الشراع ليوم واحد بعد إلغاء محاولتين لحسم سباق القوارب الصغيرة، إذ خلص مسؤولون إلى عدم وجود رياح كافية لإكمال السباقين أمام جماهير متحمسة في مرسيليا.

وقالت اللجنة المشرفة على السباق بعد عدة ساعات إنه لن يكون هناك المزيد من السباقات اليوم الخميس وسيقام سباقي ميداليات القوارب الشراعية للرجال والسيدات غدا الجمعة.

وبعد إيقاف المحاولة الأولى خلال المرحلة الثانية من السباق، جلس أفراد أطقم القوارب على شاطئ البحر المتوسط ​​في زوارقهم "المجنحة" ذات الأشرعة السوداء تحت أشعة الشمس الحارقة في انتظار هبوب الرياح في مسار السباق الأقرب إلى الشاطئ.

وكان الثنائي الإسباني المؤلف من دييجو بوتين وفلوريان تريتل قد تقدم مبكرا خلال السباق الأول قبل أن يدخل إلى ثقب أسود في مهب الريح، بينما سيطر الثنائي الهولندي بارت لامبريكس وفلوريس فان دي فيركين على ما كان يفترض أنه المحاولة الثانية قبل أن تتوقف المحاولة عند العلامة الأخيرة.

ويدخل أي زوجي السباق النهائي من السلسلة بأقل نتيجة، ليتقرر بعدها الفائز في المسابقة.

وكان من المقرر أن يقام سباق الميداليات للسيدات بعد سباق الرجال، ولكن لم تجر أي محاولة لبدء ذلك بعد الفشل في إكمال السباق الكبير الآخر اليوم.

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