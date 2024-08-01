العداءة مريم الفارسي تكثف استعداداتها للمشاركة في سباق 100 متر بـ"أولمبياد باريس"

المصدر: وام

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أجرت مريم الفارسي عداءة منتخبنا الوطني لألعاب القوى المشاركة في سباق 100 متر بأولمبياد باريس تدريباً اليوم “الخميس” قبل خوض منافسات الدور التمهيدي غداً بمشاركة 36 عداءة ضمن 4 جولات بواقع 9 عداءات في كل جولة.

وتتأهل صاحبات المراكز الثلاثة الأولى في كل جولة، إضافة إلى أفضل 5 أزمنة للاعبات إلى منافسات الجولة الأولى.

وتحمل الأمريكية غريفيث جوينر فلورنسا الرقم العالمي في سباق 100 متر بزمن وقدره 10.49 ثانية منذ عام 1988 في بطولة العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، والجامايكية طامسون هيرا إيلين الرقم الأولمبي بأولمبياد طوكيو 2020 بزمن وقدره 10.61 ثانية.

وأكد سعادة اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى أن الخطة الشاملة التي أطلقها الاتحاد لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، ستسهم في زيادة مشاركة ألعاب القوى الإماراتية في البطولات الدولية والأولمبية، نظراً لأهميتها في ترسيخ منظومة التطور في اللعبة، والوصول بها إلى آفاق التنافسية في البطولات الخارجية.

وبشأن مشاركة الفارسي في أولمبياد باريس 2024 .. قال: “ستشارك اللاعبة مريم الفارسي في سباق 100 متر، بعد أن أنهت معسكر الإعداد بجمهورية مصر العربية، إذ تم التركيز خلاله على رفع جاهزيتها الفنية تحضيراً للاستحقاق الأولمبي، وثقتنا كبيرة بأن مشاركتها ستمثل دافعاً كبيراً وملهماً للاعبي ألعاب القوى في دولة الإمارات للوصول إلى الألعاب الأولمبية في السنوات المقبلة”.

من جهته أكد عبدالرحمن سليمان المدير الفني لاتحاد الإمارات لألعاب القوى جاهزية العداءة مريم الفارسي لخوض السباق، مشيراً إلى أن معسكر مصر حقق العديد من المكاسب، وتم خلاله التركيز على أهم الجوانب البدنية والفنية، لاسيما أن اللاعبة تمتلك أرقاماً مميزة ولا تنهي أي سباق إلا بتحقيق رقم شخصي جديد في مسيرتها.

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