الأرجنتين وفرنسا معركة "تكسير عظام" في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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سيتجدد لقاء منتخب فرنسا مع منتخب الأرجنتين عندما يتواجهان لأول مرة في بطولة أولمبية ضمن منافسات كرة القدم للرجال في دورة ألعاب باريس الصيفية، وذلك لحسم التأهل إلى دور قبل النهائي في مواجهة رفيعة المستوى ستقام في بوردو غداً الجمعة.

وسيسعى كلا الفريقين لإقصاء الآخر في تكرار لنهائي كأس العالم الأخير في قطر، عندما حصدت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي لقب كأس العالم بفوزها على فرنسا بقيادة كيليان مبابي بركلات الترجيح.

وقبل 2022، سبق للمنتخبين أن تواجها ثلاث مرات في نهائيات كأس العالم، إذ فازت الأرجنتين في الدور الأول عامي 1930 و1978، قبل أن تفوز فرنسا في دور الستة عشر عام 2018 وتحبط مساعي الأرجنتين في تحقيق لقبها الغائب لفترة طويلة.

وقال خافيير ماسكيرانو، لاعب الأرجنتين الدولي آنذاك ومدرب المنتخب الأولمبي الحالي، بعد الهزيمة في روسيا "واحدة من هذه الضربات تحطم أوهامك.

"عليك أن تتقبل حقيقة أن منافسك أفضل منك، وهذا هو كل شيء. نأمل أن يتمكن هؤلاء الشباب في المستقبل من تحقيق لقب".

واحتدمت المنافسة بين البلدين في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما نشر إنزو فرنانديز لاعب الأرجنتين مقطع فيديو بعد فوز بلاده بلقب بطولة كوبا أمريكا والذي أظهر لاعبي فريقه وهم يرددون أغنية عن لاعبي منتخب فرنسا المنحدرين من أصول افريقية.

ووصف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الفيديو بأنه "عنصري وتمييزي"، قبل أن يتعرض فريقا كرة القدم والرجبي الأرجنتينيان للرجال لصيحات الاستهجان في اليوم الأول من الألعاب الأولمبية في سانت إيتيين وفي استاد فرنسا.

واستهلت الأرجنتين مشوارها في الأولمبياد بطريقة سيئة عندما خسرت 2-1 أمام المغرب في مباراة فوضوية توقفت لأكثر من ساعة.

ثم عاد المنتخب الحائز على الميدالية الذهبية في عامي 2004 و2008 إلى المنافسة بعد أن تغلب على العراق 3-1 قبل أن يفوز 2-صفر على أوكرانيا ليتأهل إلى مراحل خروج المغلوب كوصيف المجموعة الثانية.

كان طريق فرنسا، التي تسعى للفوز بلقبها الثاني بعد ذهبيتها في 1984، أكثر سهولة إذ فازت في الجولة الأولى على الولايات المتحدة 3-صفر في المباراة الافتتاحية، قبل أن تفوز 1-صفر على غينيا و3-صفر على نيوزيلندا لتحسم صدارة المجموعة الأولى.

وقال تييري هنري مدرب منتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم "تبدأ الآن بطولة جديدة. لم نتلق أي هدف في البطولة.

"إذا تلقيت هدفا واحدا في دور الثمانية، فسوف تغادر المنافسة. يتعين علينا أن نتحلى بالهدوء والتركيز".

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