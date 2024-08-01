أعلى 5 رياضيين أجراً في أولمبياد "باريس 2024"

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير متخصصة بالشؤون المالية في عالم الرياضة عن قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في النسخة الـ33 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في فرنسا.

وتحولت دورات الألعاب الأولمبية عبر الزمن، من عرض للرياضيين الهواة حين انطلقت أول نسخة حديثة في اليونان سنة 1896، مُنع خلالها مشاركة المحترفين، إلى ملتقى للرياضيين الأكثر احترافية.

وأشار تقرير منصة "سبورتيكو" إلى أن الرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس يحصلون على إجمالي رواتب يبلغ إجماليها 1.35 مليار دولار أمريكي من أجور ومكافآت وجوائز وعقود رعاية وغيرها.

ولا يمنع ذلك وجود رياضيين يتنقلون بين وظائف بدوام كامل وأخرى جزئي، لتغطية نفقاتهم المتعلقة بالتدريبات وخوض المنافسات.

ويتصدر لاعب الغولف الإسباني جون رام (29 عاما)، قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في أولمبياد باريس 2024، بإجمالي مكاسب دخل 210 مليون دولار أمريكي.

ويتحصل جون رام على مبلغ 190 مليون دولار أمريكي كراتب، إضافة إلى 20 مليونا يتقاضاها من عقود الرعاية.

كما يتصدر رام تصنيف لاعبي الغولف العالميين على مدار 60 أسبوعا، وهو رقم قياسي.

ودخل جون رام التاريخ كأول لاعب إسباني يفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للغولف في عام 2023.

كما وضعته مجلة "فوربس" العالمية كثاني أعلى الرياضيين أجراً خلال عام 2024، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم.

ويأتي الأمريكي ليبرون جيمس لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز ومنتخب أمريكا لكرة السلة، في المركز الثاني بإجمالي دخل 127.7 مليون دولار، منها 80 مليونا لعقود الرعاية و47.7 كراتب.

يذكر أن جيمس يبقى لاعب كرة السلة الأعلى أجراً في العالم بحسب مجلة "فوربس"، ورابع رياضي في العالم لعام 2024، بإجمالي دخل يبلغ 128.2 مليون دولار أمريكي.

ودخل 4 من نجوم كرة السلة الأمريكية في قائمة أعلى الرياضيين أجرا في أولمبياد باريس في المراكز من الثاني الذي يشغله ليبرون جيمس، إلى الخامس بدخل يتراوح من 89 إلى 127 مليون دولار أمريكي.

ويتواجد ستيفين كاري لاعب فريق جولدن ستيت واريرورز في المركز الثالث بإجمالي دخل 101.9 مليون يورو، مقسمة بين 51.9 مليون كراتب و50 مليون من عقود الرعاية.

وينظر إلى كاري على أنه أعظم مسدد للكرات في السلة وأحد أعظم نجوم اللعبة وأمهرهم فنيا ليس في الجيل الحالي فقط ولكن عبر التاريخ.

وفاز كاري مرتين بلقب اللاعب الأعلى قيمة في الدوري الأمريكي لكرة السلة وحقق لقب المسابقة 4 مرات.

ويشغل اليوناني النيجيري جيانيس أنتيتوكونمبو لاعب فريق ميلواكي بوكز الأمريكي ومنتخب اليونان لكرة السلة، المركز الرابع برصيد 100.8 مليون دولار، منها 45.8 مليون كراتب، و55 كعقود رعاية.

ويعد جيانيس أنتيتوكونمبو خامس أعلى الرياضيين أجراً في العالم بحسب "فوربس" بـ111 مليون دولار أمريكي في 2024.

ويبقى أنتيتوكونمبو الوحيد في دوري كرة السلة الأمريكي الذي ينهي موسماً في المركز الأول في إحصائيات عدد النقاط والتمريرات الحاسمة والتصديات والارتدادات واستخلاص الكرات.

وجاء الأمريكي كيفن دورانت من فريق فونيكس صانز في المركز الخامس برصيد 89.7 مليون دولار، منها 47.7 كراتب و42 مليون من عقود الرعاية.

كان دورانت ضمن المنتخب الأمريكي الذي حقق الميدالية الذهبية لمسابقة كرة السلة في آخر 3 دورات أولمبية في 2012 بلندن و2016 في ريو دي جانيرو وطوكيو 2020.

دورانت هو صاحب أكبر عدد من النقاط في تاريخ المنتخب الأمريكي الأولمبي بـ435 نقطة وأكبر عدد محاولات بـ276 وأكثر عدد من الثلاثيات والتي بلغت 74.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز