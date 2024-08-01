منتخب الإمارات لقفز الحواجز يحل بالمركز الـ18 بمسابقة الفرق في أولمبياد باريس 2024

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

خرج منتخبنا الوطني للفروسية من مسابقة الفرق لقفز الحواجز بفعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة (26 يوليو – 11 أغسطس) بمشاركة 10,500 رياضياً من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها على 35 منشآة رياضية ، وتشارك فيها الإمارات بـ14 رياضياً ورياضية يتنافسون في 5 ألعاب مختلفة.

وضم منتخبنا الوطني لقفز الحواجز بمسابقة الفرق كل من عبدالله المري، وعمر المرزوقي، وعلي الكربي، وسالم السويدي بمشاركة 60 فارساً يمثلون 20 فريقاً، إذ تأهلت الفرق الـ10 الأولى إلى نهائي المسابقة التي تقام غداً الجمعة بقصر فرساي.

وبدأ عمر المرزوقي منافسات الشوط التأهيلي للفرق مسجلاً 12 خطأ بزمن وقدره 76.52 ثانية، فيما سجل الفارس علي الكربي 44 خطأ بزمن وقدره 94.34 ثانية، قبل أن يختتم الفارس عبدالله المري مشاركة الفريق بتسجيل 16 خطأ بزمن وقدره 78.61 ثانية، واختتم منتخبنا الوطني لقفز الحواجز مشاركته بمسابقة الفرق من خلال منافسات الشوط التأهيلي في المركز الـ 18 بإجمالي 72 خطأ، بزمن وقدره 249.47 ثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز