المباراة مهددة بالتأجيل.. منتخب باراجواي يقع في ورطة قبل مواجهة مصر بأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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وقع منتخب باراجواي الأولمبي في ورطة قبل مواجهة منتخب مصر، في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، المقرر لها غدًا الجمعة، في التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت مصر والسعودية.

وصعد المنتخب المصري بقيادة روجيرو ميكالي، إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، متصدرًا مجموعته بـ 7 نقاط، بالفوز على أوزباكستان وإسبانيا، والتعادل مع جزر الدومينيكان، أما منتخب باراغواي فصعد بعد احتلاله المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين من أصل 3 مباريات خاضها.

وبحسب الصحفي الباراجواياني أندريس رولون، فإن منتخب بلاده لم يصل إلى مدينة مارسيليا التي من المقرر أن تستضيف مباراته أمام مصر في الموعد المحدد، بسبب إلغاء رحلتين طيران من باريس، نتيجة سوء التنظيم والازدحام في مطارات فرنسا، بالتزامن من استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية.

وكشف موقع "فيرسوس" الإسباني، عن تفاصيل أكثر، حيث أكد أن منتخب باراجواي اعتزم التوجه من باريس إلى مارسيليا بالقطار لكن الرحلة ألغيت بسبب عاصفة شديدة وقعت على طول الطريق، وتمكن المسؤولون في باراجواي من استئجار طائرة خاصة للسفر إلى مرسيليا، لكن الرحلة ألغيت أيضًا بسبب الطقس، مما اضطر الفريق إلى استئجار فندق في باريس لقضاء ليلة أمس.

وفقد منتخب باراجواي قرابة 12 ساعة في باريس ما بين محطة القطار والمطار، دون أن يحصل على الراحة الكافية، لا سيما بعد الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون خلال مواجهتهم الأخيرة أمام مالي، الثلاثاء الماضي، التي انتهت بفوز باراجواي بهدف دون رد.

ويعتزم مسؤولو منتخب باراجواي تقديم طلب خاص للجنة المنظمة بتأجيل مواجهة مصر المقبلة، بحسب مدير اتحاد باراجواي لكرة القدم إنريكي سانشيز، الذي قال: "نبحث عن طرق لمعرفة ما إذا كان من الممكن تأجيل المباراة ضد مصر لمدة 24 ساعة"، إلا إنه حتى الآن ما زالت المباراة في موعدها الأساسي، غدًا الجمعة.

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