عقب وداع أولمبياد باريس..راضي شنيشل يعلن رحيله عن منتخب العراق

المصدر: وكالات

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أعلن المدرب العراقي راضي شنيشل نهاية مشواره مديرا فنيا لمنتخب العراق الأولمبي بعد توديع دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وخرج منتخب العراق منافسات أولمبياد باريس 2024 من دور المجموعات عقب الخسارة أمام نظيره المغربي 0-3، برصيد 3 نقاط في المجموعة الثانية جاءت من الفوز على أوكرانيا، فيما ذهبت بطاقتا التأهل لـ "أسود الأطلس" والمنتخب الأرجنتيني.

وتولى شنيشل البالغ 57 عاما تدريب منتخب العراق تحت 23 عاما في يوليو 2022، وقادهم للفوز ببطولة غرب آسيا، واحتلال المركز الثالث في بطولة آسيا تحت 23 عاما والتأهل للأولمبياد.

وأكد شنيشل في تصريحات تليفزيونية أن مشواره في تدريب منتخب العراق تحت 23 عاما وصل إلى خط النهاية، حيث أبلغ لاعبيه بالفعل بذلك القرار.

وفضل شنيشيل إتاحة الطريق لمدربين جدد مع جيل جديد في المرحلة المقبل، واضعا نهاية لمسيرته مع المنتخب العراقي الأولمبي، واصفا تلك الفترة الأفضل في مسيرته التدريبية.

وسبق لـ شنيشيل تدريب منتخب العراق الأول، إضافة لعدد من الفرق العراقية مثل القوة الجوية، الزوراء، الشرطة، وأيضا تجربة خارجية مع فريق قطر القطري.



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