بدون نظارات أو سماعات.. الرامي التركي يوسف ديكيتش يحصد ميدالية ويصبح حديث الأولمبياد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح الرامي التركي يوسف ديكيتش في لفت أنظار العالم، خلال مشاركته في أوليمبياد باريس 2024 التي شهدت تتويجه بالميدالية الفضية بمنافسات الفريق المختلط بالبندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار، وأظهر مهارات استثنائية وأداء متميزًا أثار إعجاب الجميع، وشاركته في هذه المنافسات شفال إيليدا تارهات، حيث تمكنا معًا من الفوز بالفضية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ تركيا بالأوليمبياد.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ديكيتش البالغ من العمر 51 عامًا، جذب الأنظار بسبب طريقته غير التقليدية أثناء المنافسة، حيث خاض المسابقة دون المعدات التقليدية للرماية، إذ عادةً ما يستخدم الرماة سماعات لحماية الأذن ويرتدون نظارات متخصصة لحجب الرؤية في عين واحدة ومن ثم تقليل الوهج، إلا إنه لم يفعل ذلك، بل وكان واضعًا يده في جيبه، مما أظهر ثقة كبيرة وأسلوبًا فريدًا في الرماية، مكنه من تحقيق الفضية ببراعة.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن ديكيتش لم يحتاج سوى لهالته الأسطورية ليفوز بالميدالية الفضية، مشيرة إلى أن طريقته في الصعود إلى المسرح وإطلاق النار ويده في جيبه، أثارت اهتمامًا كبيرًا على مستوى العالم.

ويعتبر يوسف ديكيتش راميًا متمرسًا وضابط صف أول في الدرك التركي، وأصبح أسطورة بين المتنافسين في الأوليمبياد، كما أن له تاريخًا حافلًا بالإنجازات، حيث حصد عدة ميداليات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط لعام 2013.

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