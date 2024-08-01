أولمبياد باريس 2024.. مصر تهدر الفوز في لعبتين جماعيتين

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أهدر منتخب مصر لكرة القدم فوزاً نادراً كان في متناوله رغم عامل الأرض القوي لفرنسا، ومثله فعل فريق الحسام المبارزة، فيما حقق مواطنهم لاعب كرة الطاولة عمر عصر عودة رائعة وضعته في ربع النهائي، الأربعاء في أولمبياد باريس.

وبقي رصيد العرب متجمّدا في الألعاب التي تستمر حتى 11 آب/أغسطس، عند فضية مبارز الحسام التونسي فارس فرجاني وبرونزية مبارز السيف المصري محمد السيد.

فرّطت مصر في فوز تاريخي على فرنسا المضيفة وحاملة اللقب ووضع قدم في ربع النهائي عندما تقدمت عليها حتى الثانية الاخيرة واستقبلت شباكها هدف التعادل 26-26، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من مسابقة كرة اليد.

تابعت مصر، رابعة النسخة الأخيرة، عروضها الرائعة بعد فوزها المستحق على المجر 35-32 في الجولة الاولى، وخسارتها القاسية امام الدنمارك الوصيفة وبطلة ريو دي جانيرو 2016 بنتيجة 27-30 في مباراة أهدر فيها ابطال القارة السمراء العديد من التسديدات.

أمام فرنسا، ضربت بقوة في الشوط الاول وحسمته في صالحها بفارق اربعة أهداف (15-11)، لكن الدولة المضيفة ردت بالنتيجة ذاتها في الشوط الثاني مدركة التعادل 26-26 في الثانية الأخيرة.

وكانت الكرة مع الفراعنة في الدقيقة الاخيرة لكنهم خسروها قبل 14 ثانية من النهاية وهي المدة التي استغلتها فرنسا بشكل جيد وسجلت هدف التعادل مع الصافرة النهائية.

وكان المصري يحيى عمر افضل مسجل في المباراة برصيد ثمانية اهداف واضاف أحمد عادل 6، وعلي زين 5.

وهو التعادل الاول لمصر أمام فرنسا بعد أربع هزائم متتالية في تاريخ مواجهتهما في الالعاب، آخرها في نصف نهائي النسخة الاخيرة في طوكيو قبل ثلاث سنوات (فازت فرنسا ايضا في دور المجموعات لاولمبيادات 1992 و1996 و2004).

وتلتقي مصر مع النروج الجمعة وتختتم مشوارها في دور المجموعات الاحد المقبل بمواجهة الارجنتين. ويتأهل الأربعة الأوائل الى ربع النهائي.

- ريمونتادا لعصر -

وحقق المصري عمر عصر ريمونتادا رائعة في مسابقة كرة الطاولة وبلغ ربع النهائي.

تأخّر أمام الكازاخستاني كيريل جيراسيمنكو 8-11 و6-11، قبل أن "يقلب الطاولة" ويحرز المجموعات الأربع التالية 12-10، 12-10، 11-9، 11-3.

يلتقي ابن الثالثة والثلاثين في الدور التالي مع السويدي ترولز موريغارد الذي هزم المصنف أول عالمياً الصيني تشوكين وانغ 4-2، وكاو تشنغ-جوي من الصين تايبيه 4-1.

وهذه ثاني مرّة توالياً يبلغ عصر ربع النهائي، بعد حلوله خامساً في طوكيو صيف 2021، كما حلّ خامساً في ربع نهائي بطولة العالم 2023 في دوربان.

ولدى السيدات، خسرت مواطنته دينا مشرف أمام اليابانية هينا هاياتا 0-4 في دور الـ32.

- تقدّم السيسي لا يكفي -

وتفوّق المبارز المصري زياد السيسي، المصنف الأوّل عالمياً في الفردي، على كل خصومه الفرنسيين في مسابقة الحسام لدى الفرق، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب بلاده الخسارة 41-45 في دور الثمانية.

وفي تحديد المراكز، فازت مصر على كندا 45-41 ثم خسرت مصر أمام إيطاليا 38-45 لتحلّ سادسة. وتكوّن المنتخب من الثلاثي زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز.

وفي فئة الترويض ضمن الفروسية، حلّ الفارس المغربي ياسين الرحموني ثامناً في مجموعته خلال التصفيات وفشل بالتأهل إلى نهائي الفردي.

في الجودو، فاز الإماراتي آرام غريغوريان على الأوزبكي دولت بوبونوف، والسويدي ماركوس نيمان، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام الياباني سانشيرو موراو الذي أحرز الفضية لاحقاً. وفي الوزن عينه، ودّع اللبناني كرمنوب ساغايبوف باكراً أمام البلغاري إيفايلو إيفانوف.

- تأهل عشيش والمرضي في الملاكمة -

في الملاكمة، فاز الأردني زياد عشيش على الياباني كوينسي أوكازاوا 3-2 دور 16 لوزن 71 كلغ، وسيلاقي البريطاني لويس ريتشاردسون في ربع النهائي. وفي الوزن عينه، خسر المصري عمر العوضي أمام الأوزبكي أسدخوجة مودينخوجاييف 0-5 في دور الـ16.

ولدى السيدات، فازت المغربية خديجة المرضي على البريطانية شانتيل جوردان ريد 3-2 في وزن 75 كلغ، وضربت موعداً في ربع النهائي مع الأسترالية كايتلين باركر.

وودّعت المصرية جنا علي منافسات القوس والنشاب بالخسارة من الكورية الجنوبية نام سوهيون 1-7.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز