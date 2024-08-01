رغم خصم 6 نقاط.. كندا تتأهل لدور الثمانية بأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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صعدت كندا حاملة اللقب الأولمبي إلى دور الثمانية من منافسات كرة القدم للسيدات بأولمبياد باريس 2024 بعدما تغلبت 1-صفر على كولومبيا اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان رفض الطعن الذي تقدمت به كندا ضد عقوبة خصم ست نقاط من رصيدها في أعقاب فضيحة التجسس بطائرات مسيرة.

كذلك تأهلت كولومبيا إلى دور الثمانية برفقة منتخبات فرنسا وألمانيا واليابان والبرازيل بينما ودعت أستراليا المنافسات.

ورسمت نتائج مباريات اليوم مواجهات مثيرة في دور الثمانية، إذ تلتقي كندا مع ألمانيا وأمريكا مع اليابان وإسبانيا مع كولومبيا وفرنسا مع البرازيل، وستقام مباريات دور الثمانية يوم السبت المقبل.

وعاقب الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) كندا، حاملة اللقب، بخصم ست نقاط من رصيدها وإيقاف المدربة بيف بريستمان والمسؤولين جوزيف لومباردي وجاسمين ماندر لمدة عام واحد بعدما اشتكت نيوزيلندا أن المنتخب الكندي تجسس على حصة تدريبية بطائرة مسيرة قبل مواجهة الفريقين في مستهل مشوارهما في البطولة.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الأربعاء رفض الطعن المقدم من كندا ضد عقوبة خصم النقاط.

ويتأهل إلى دور الثمانية أول فريقين من كل من المجموعات الثلاث في منافسات السيدات إلى جانب أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

ونجحت كندا في التأهل من المجموعة الأولى بالفوز على كولومبيا، وذلك تحت قيادة المدرب المساعد آندي سبينس الذي يتولى قيادة الفريق حاليا.

وبعد أن حققت الفوز على نيوزيلندا وفرنسا، حققت كندا الفوز الثالث اليوم مستفيدة من هدف سجلته فينيسا جيل في الدقيقة 61 في شباك كولومبيا، وقد تأهلت من المركز الثاني بمجموعتها بثلاث نقاط.

ورغم الهزيمة، تأهلت كولومبيا إلى دور الثمانية للمرة الأولى في الأولمبياد، وقد صعدت من المركز الثالث.

وصعدت فرنسا إثر فوزها 2-1 على نيوزيلندا في ليون مستفيدة من ثنائية ماري أنطوانيت-كاتوتو، وقد تأهلت من صدارة المجموعة الأولى.

وتقدمت فرنسا بالهدف الأول لكاتوتو وسجلته بضربة رأس في الدقيقة 22 ثم تعادلت نيوزيلندا عن طريق كيت تايلور قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

لكن كاتوتو سجلت الهدف الثاني لها ولمنتخب بلادها بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني لتتصدر قائمة الهدافات برصيد خمسة أهداف.

وحققت ألمانيا فوزا كبيرا 4-1 على زامبيا لتنتزع مقعدا في دور الثمانية بينما تأهلت البرازيل رغم الخسارة من إسبانيا.

واحتاجت أستراليا، التي أنهت المجموعة الثانية في المركز الثالث، للتعادل لتتقدم لكنها خسرت 2-1 أمام الولايات المتحدة، الفائزة بأربع ذهبيات أولمبية، التي حققت العلامة الكاملة بتسع نقاط.

واحتلت أستراليا المركز الثالث في المجموعة الثانية بثلاث نقاط لكنها لم تتأهل نظرا لتأخرها بفارق الأهداف عن منتخبي البرازيل وكولومبيا، اللذين احتلا المركز الثالث في المجموعتين الأخريين.

وفي المجموعة الثالثة، خسرت البرازيل 2-صفر من إسبانيا، التي حققت فوزها الثالث تواليا.

وأكملت البرازيل، التي تأهلت في المركز الثالث بثلاث نقاط بعد خسارة أستراليا، المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد القائدة مارتا قبل الاستراحة.

ودخلت هدافة البرازيل التاريخية، التي ستعتزل كرة القدم الدولية هذا العام، في نوبة من البكاء بعد تدخل قوي على أولجا كارمونا لاعبة إسبانيا كلفها بطاقة حمراء قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وفرضت اليابان سيطرتها منذ البداية لتفوز 3-1 على نيجيريا، وستواجه الولايات المتحدة في دور الثمانية.

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