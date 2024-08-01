مشاركة مشرفة بكل المقاييس.. إشادة مصرية بالتجربة الأولمبية في باريس

المصدر: وكالات

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أشاد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة بالمشاركة المصرية في أولمبياد باريس 2024، معتبرها مشاركة مشرفة بكل المقاييس.

وتأهل عمر عصر إلى دور الثمانية لمنافسات فردي الرجال في الوقت الذي حصدت فيه دينا مشرف المركز السابع عشر في فردي السيدات بينما خرجت النجمة الصاعدة هنا جودة من الدور الأول.

واعتبر عاشور تأهل عصر إلى دور الثمانية إنجازا بكل المقاييس فقد ضمن على أقل تقدير إنهاء مشواره الأولمبي في المركز الخامس، وهو نفس المركز الذي حصده في أولمبياد طوكيو 2020، في أفضل إنجاز على مستوى مصر وأفريقيا والعالم العربي.

وقال عاشور في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "عمر عصر شخص لا يمكن توقعه، فقد يذهب إلى أبعد مدى ويحقق إنجازا غير مسبوق لمصر والعرب".

وأضاف: "عمر عصر ليس لاعبا عاديا هو بالنسبة لي أسطورة ومازال في جعبته الكثير".

وعن المواجهة التي ستجمع عصر مع النجم السويدي ترولس موريجارد في دور الثمانية ، قال عاشور: "مواجهة صعبة بكل تأكيد لكن عصر سبق له الفوز على هذا اللاعب أثناء فترة احترافه في السويد ويستطيع أن يكرر الفوز".

وانتقل عاشور للحديث عن هنا جودة / 16 عاما/، وقال: "أتوقع أن تكون الانطلاقة الحقيقية لهنا جودة في أولمبياد لوس أنجليس 2028، حيث ستكون قد وصلت لسن النضج".

وأوضح: "مشاركة جودة في الأولمبياد ستفيدها كثيرا وستثقل من خبراتها، كذلك فترة الإعداد التي سبقت مشوارها في باريس ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب".

وتابع: "طوال الفترة الماضية كانت جودة تلعب على مستوى الناشئات، لكن الوضع اختلف تماما في الأولمبياد حيث تتواجد أبرز نجمات العالم... أتوقع أن يتغير مردودها تماما بحلول أولمبياد لوس أنجليس حيث ستكون قد بلغت من العمر 20 عاما وهو سن النضج على المستويين الرياضي والإنساني".

وأثنى عاشور على تجربة دينا مشرف في الأولمبياد، موضحا: "دينا قدوة بكل معنى الكلمة، وهي أول لاعبة عربية أو أفريقية تحرز المركز السابع عشر في الأولمبياد وينتظرها المزيد من النجاحات في المستقبل".

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