جريجوريان يودع منافسات الجودو بالأولمبياد

المصدر: باريس- «البيان»

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ودع أرام جريجوريان لاعب منتخبنا الوطني للجودو منافسات الجودو من ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة (26 يوليو – 11 أغسطس)، بمشاركة 10,500 رياضي من 200 لجنة أولمبية وطنية، يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة، تقام منافساتها على 35 منشأة رياضية، وتشارك فيها الإمارات بـ 14 رياضياً ورياضية يتنافسون في 5 ألعاب مختلفة، وكان جريجوريان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور نصف النهائي من المسابقة، قبل أن يخسر من نظيره الياباني موراو سانشيرو، بوزن تحت 90 كجم بالدور ربع النهائي.

واستهل أرام جريجوريان مشاركته بالدورة الأولمبية بمواجهة بوبونوف دافلات بطل أوزبكستان في منافسات وزن تحت 90 كجم بدور الـ32، التي شهدت مشاركة 50 لاعباً، ثم الفوز على السويدي نيمان ماركوس صاحب برونزية بطولة العالم للجودو بالدوحة 2023 بدور الـ16 بالايبون، ثم خسر أمام اللاعب اليوناني تسيليديس ثيودوروس، مساء أمس، في مباراة الترضية.

كما يشارك اليوم ظافر آرام لاعب منتخبنا الوطني للجودو في وزن تحت 100 كجم حين يلاقي البرازيلي جونكا الفيس ليو.

6 مشاركين

من ناحيته اعتبر ناصر خليفة البدور، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو تأهل 6 لاعبين من منتخب الإمارات للجودو للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وذلك ضمن مختلف أوزان المنافسات على مستوى الجنسين يعد إنجازاً لرياضة وجودو الإمارات، التي تمثل المشاركة الخامسة على التوالي لجودو الإمارات في هذا المحفل الرياضي العالمي، والذي يمثل استثماراً لجهود اللجنة الأولمبية الوطنية، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم،النائب الثاني لحاكم دبي، وكافة أعضاء اللجنة، واهتمام الهيئة العامة للرياضة وجهود ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، في سبيل إعلاء راية الرياضة الإماراتية، التي تحظى بدعم واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة، التي ظلت تسخر كافة متطلبات الإبداع والتفوق والريادة في مجالي الشباب والرياضة.

نقلة نوعية

واختتم ناصر خليفة البدور: «إن اتحاد الجودو سيكون على موعد مع نقلة نوعية جديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة عند الانتقال لمقر الاتحاد الجديد بمنطقة بني ياس شرق، بعد اكتمال كافه الترتيبات التنظيمية، وقد بدأت ملامح المشروع على أرض الواقع، لتقدم نموذجاً حقيقياً للحداثة في البنية التحتية للمرافق الرياضية في الدولة، بفضل دعم واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، والذي يشكل قيمة مضافة مهمة للمنشآت الرياضية والترفيهية والسياحية بالدولة، التي تستطيع تنظيم واستضافة مختلف الأحداث العالمية والقارية، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات دولياً، وتعظيم مكاسبها كوجهة، يمكنك من خلالها مشاهدة أفضل الرياضيين في العالم».

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