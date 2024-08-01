«سيلفي» بين لاعبي الكوريتين تشعل حديث العالم

المصدر: سيئول- «أ.ف. ب»

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أشعلت صورة «سيلفي» بين لاعبين من الجارتين الكوريتين الجنوبية والشمالية على منصة التتويج ذاتها لمسابقة كرة الطاولة للزوجي المختلط في أولمبياد باريس، مواقع التواصل الاجتماعي أمس، في سياق التوتر الدائم بين سيؤول وبيونغ يانغ. وفي الصورة التي التقطها الكوري الجنوبي جونغ هون ليم مع شريكته يو بين تشين عقب تتويجهما ببرونزية الزوجي المختلط، يظهر الثنائي الكوري الشمالي صاحب الفضية والمكون من جونغ سيك ري وكوم يونغ كيم.

وقال جونغ - هون ليم : «لقد هنأتهما عندما تم تقديمهما (على منصة التتويج) باعتبارهما حائزين على الفضية».

وقامت القنوات التلفزيونية الكورية الجنوبية بإعادة عرض صورة «السيلفي» بشكل متكرر. وأشاد أحد المعلقين قائلاً «هذه هي الروح الحقيقية للألعاب الأولمبية».

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