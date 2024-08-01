منتخبنا لقفز الحواجز يدشن مشاركته اليوم

المصدر: باريس- «البيان»

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستهل منتخب الإمارات للفروسية مشاركته بمسابقة الفرق بقفز الحواجز اليوم والتي تستمر على مدار يومين وتقام بقصر فرساي، والتي تشهد مشاركة 60 فارساً يمثلون 20 منتخباً، ويضم المنتخب كلاً من الفرسان عبدالله المري، وعمر المرزوقي، وعلي الكربي، وسالم السويدي، حيث تتأهل الـ 10 فرق الأوائل إلى المرحلة النهائية.

أكد ويليام فانل مدرب منتخبنا الوطني لقفز الحواجز أنه في إطار الاستعدادات الأخيرة للفريق، كان العرض النهائي ببطولة كأس الأمم في العاصمة التشيكية براغ خلال شهر يونيو الماضي، دليلاً رائعاً على المستوى الذي وصل إليه الفرسان، حيث أظهرت جميع الخيول أداءً مميزاً، معبراً عن رضاه بالنتائج التي حققها منتخب قفز الحواجز حتى الآن، وأضاف «عملية اختيار الفريق كانت صعبة للغاية بعد بطولة براغ، حيث قدم الجميع أداءً قوياً، وبذل الفرسان جهوداً كبيرة، ولاحظت تحسناً كبيراً في مستوياتهم جميعاً منذ أن بدأنا التدريب في أكتوبر، وفي النهاية نتمنى التوفيق وتحقيق نتائج إيجابية ومتقدمة بسباقي الفردي والفرق».

وأشار فانل إلى أن جميع الخيول قد اجتازت بنجاح مرحلة الفحص البيطري، استعداداً للمشاركة بالمنافسات، حيث يخوض الفرسان تدريبهم الثاني اليوم بقصر فرساي الذي يتضمن شوط الإحماء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز