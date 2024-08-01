غانم الهاجري: الدولة وفرت كل سبل الدعم لرياضيينا المشاركين في باريس

المصدر: باريس- «البيان»

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أعرب غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، عن فخره واعتزازه بأبطال الإمارات المشاركين في أولمبياد باريس 2024، مؤكداً على أهمية مشاركة أبناء وبنات الإمارات في هذا المحفل الأولمبي والذي يتابعه الملايين حول العالم، وما تشكله من فرصة ليقدموا مستويات مشرفة في كافة المسابقات، وإظهار قيم الإخاء والعزيمة الصلبة والروح الرياضية العالية لدى لاعبي الإمارات.

وقال الهاجري: «لاعبو الإمارات لديهم القدرة على تقديم أداء رياضي متميز يتسم بالاحترافية والمستوى العالي يمكنهم من الوصول إلى منصات التتويج وصناعة الإنجاز، في ظل الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة التي لطالما أولت الرياضة أهمية كبرى وتحيطها بكل أوجه الرعاية».

وأضاف: «نشكر اللجنة الأولمبية الوطنية على جهودها المبذولة في ظل المتابعة والاهتمام الكبير من قبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ببعثة الإمارات المشاركة في الأولمبياد. والشكر موصول للاتحادات الرياضية الوطنية وكافة الأجهزة الفنية والإدارية لمساهمتهم في توفير كل سبل الدعم لرياضيينا المشاركين، والعمل على تجهيز أبطالنا من أجل تقديم مستويات رياضية تليق بمكانة واسم دولة الإمارات وتعزز حضورها على خارطة الرياضة العالمية».

واختتم غانم الهاجري بتوجيه الشكر لجميع الرياضيين على تفانيهم وإصرارهم خلال فترات الإعداد والمعسكرات الخارجية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، مشدداً على أهمية الدعم والتشجيع الجماهيري لأبطال الإمارات من أجل الاستمرارية في تحقيق النجاحات وتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة.

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