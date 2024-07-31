قطع كابلات منطقة المشجعين في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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تعرضت منطقة المشجعين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس لأعمال تخريب مرتين، وذلك بعد أيام من قطع كابلات خطوط القطارات الطويلة وخطوط الألياف الضوئية الفرنسية الرئيسية.

واكتشف المسؤولون في منطقة المشجعين في شاتو دو فينسين على مشارف باريس أول أمس الإثنين أن كابلات الإرسال إلى الشاشات الكبيرة قد انقطعت.

وقال مكتب المدعي العام في باريس اليوم الأربعاء إن الكابلات تم إصلاحها ثم تعرضت للتلف مرة أخرى خلال الليل.

لم يتم إثبات أي صلة حتى الآن بالتحقيقات في أعمال التخريب الأخرى المتعلقة بالألعاب الأوليمبية.

وكانت كابلات الألياف الضوئية التابعة لعدة شركات اتصالات قد تعرضت للتلف في مختلف أنحاء فرنسا، كما نفذ مهاجمون مجهولون أعمال تخريب على شبكة السكك الحديدية الفرنسية، مما تسبب في تعطيل كبير لخدمات القطارات قبل وقت قصير من افتتاح الألعاب الأولمبية الأسبوع الماضي.

ولم تعلن السلطات بعد عن المسؤول عن هذه الأعمال.

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