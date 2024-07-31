ملاكم أردني يتأهل لدور الثمانية ويقترب من تحقيق حلمه بأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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واصل الأردني زياد عشيش انتصاراته وصعد لدور الثمانية لوزن الوسط (71 كيلوجراما) لملاكمة الرجال في ألعاب باريس بعد الفوز 3-2 على الياباني سوينرتس كوينسي مينساه أوكازاوا الفائز بدورة الألعاب الآسيوية اليوم الأربعاء.

وينتظر عشيش (25 عاما)، الذي حل تاسعا في ألعاب طوكيو، الفائز بين البريطاني لويس ريتشاردسون والصربي وحيد أباسوف في مباراة الدور المقبل.

وقال عشيش في مقابلة مع شبكة (بي.إن سبورتس) التلفزيونية "الملاكم الياباني بطل للعالم سابقا، ونجحت في الفوز عليه. لن أتوقف وسأوصل القتال وأتوجه بالشكر للجماهير التي تساندني وترسل لي رسائل هائلة يوميا.

"لا أعرف منافسي المقبل لكني أتمنى أن يكتمل حلمي في أولمبياد باريس".

وسيخوض عشيش مباراته في دور الثمانية الأسبوع المقبل.

واستهل عشيش مشواره في دور 32 بالفوز على أسلانبك شيمبرجنوف القادم من قازاخستان.

وكان المصري عمر العوضي قد ودع منافسات وزن 71 كيلوجراما بالخسارة 5-صفر أمام الأوزبكي أسادخوجا مويدينخوجايف في وقت سابق من اليوم.

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