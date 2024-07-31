"قفز الحواجز" يستهل مشاركته غداً بأولمبياد باريس

المصدر: وام

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يستهل منتخبنا الوطني للفروسية لقفز الحواجز مشاركته في أولمبياد باريس 2024 بمسابقة الفرق غداً والتي تستمر على مدار يومين وتقام "بقصر فرساي"، بمشاركة 60 فارساً يمثلون 20 منتخباً.

يضم المنتخب الفرسان عبدالله المري، وعمر المرزوقي، وعلي الكربي، وسالم السويدي وتتأهل 10 فرق إلى المرحلة النهائية للمنافسة على الميداليات الثلاث.

وأكد ويليام فانل مدرب منتخبنا الوطني لقفز الحواجز أن المشاركة ببطولة كأس الأمم في العاصمة التشيكية (براغ) خلال شهر يونيو الماضي كانت مؤشراً على المستوى الفني المتطور للفرسان والمستوى المميز للخيول، معبراً عن رضاه عن النتائج التي حققها منتخب قفز الحواجز حتى الآن.

وقال إن عملية اختيار الفريق كانت صعبة للغاية بعد بطولة براغ حيث قدم الجميع أداءً قوياً، وبذل الفرسان جهوداً كبيرة، ولاحظت تحسناً كبيراً في مستوياتهم جميعاً منذ أن بدأنا التدريب في أكتوبر و نتمنى التوفيق وتحقيق نتائج إيجابية ومتقدمة في بطولتي الفردي والفرق.

وأشار فانل إلى أن جميع الخيول اجتازت بنجاح مرحلة الفحص البيطري، استعداداً للمشاركة بالمنافسات وخاض الفرسان تدريبهم الثاني بقصر فرساي الذي يتضمن شوط الإحماء.

من ناحية أخرى يشارك غداً ظافر آرام لاعب منتخبنا الوطني للجودو في منافسات وزن تحت 100 كجم بمواجهة البرازيلي جونكا الفيس.

و زار وفد الإمارات الرياضي مقر البيت الأولمبي الإماراتي بباريس وتعرف على الأقسام المختلفة مع إجراء جولة بين أروقته.

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