سالم بن سلطان القاسمي: التعاون مع الشركاء يسهم في تطوير الخبرات وتعزيز ركائز العمل الأولمبي

المصدر: وام

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أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الإماراتي والآسيوي والعربي للمبارزة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة أن استراتيجيات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والأولمبية في مختلف الجوانب الفنية والتطويرية، لها أثر مستدام في النمو المستقبلي، والارتقاء بتطلعات الرياضة الإماراتية لاسيما رياضة المبارزة.

وأشار الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في تصريح بمناسبة حضوره فعاليات المبارزة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، إلى أن فتح المجال أمام تعزيز التعاون مع الشركاء الرياضيين يسهم في تطوير الخبرات وإرساء ركائز جديدة في العمل الأولمبي عبر تفعيل الشراكات المتنوعة لمواكبة المستجدات على الساحة الرياضية، وإعداد استراتيجيات بناءة تغطي جميع الجوانب من واقع الاطلاع على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات.

وأثنى على حضور ومتابعة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمنافسات المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية في "الجراند باليه" بالعاصمة الفرنسية باريس وأبدى إعجابه بجودة التنظيم، والمستوى المتطور للاعبين، وجهود الاتحاد الدولي للمبارزة في إرساء البرامج الداعمة للتطور.

وتوجه بالتهنئة للاعبين العرب من أصحاب الإنجازات في المبارزة بأولمبياد باريس وهما التونسي فارس الفرجاني صاحب فضية سلاح السابر، والمصري محمد السيد المتوج ببرونزية سلاح سيف المبارزة.

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