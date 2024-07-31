المغربية خديجة المرضي تزيد معاناة الملاكمة البريطانية في أولمبياد باريس

المصدر: وام

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فازت المغربية خديجة المرضي 3-2 على شانتيل ريد في نزال الملاكمة للوزن الثقيل للسيدات اليوم الأربعاء لتزيد من معاناة بريطانيا في الملاكمة بأولمبياد باريس.

وبعد ثلاث سنوات من إنهاء بريطانيا منافسات الملاكمة في أولمبياد طوكيو في المركز الثاني بالترتيب العام بحصد ست ميداليات، أصيبت البلاد بخيبة أمل جديدة اليوم بعدما أصبحت ريد خامس مقاتلة على التوالي تودع المنافسات، ليصبح لويس ريتشاردسون آخر ملاكم بريطاني متبقي في باريس.

ورغم الهزائم فإن ريد قالت إن الجو العام في معسكر بريطانيا لم يتأثر.

وأضافت "كنا جميعا ندعم بعضنا البعض. نحن نحترم بعضنا البعض بشدة وكنا قريبين من بعضنا. نحن فريق متقارب".

وبدأت أستراليا اليوم بصورة صعبة بعد خسارة شانون ديفي في منافسات وزن خفيف المتوسط للرجال أمام البلغاري رامي كيوان، ليضاف ذلك إلى ثلاث هزائم لملاكمي أستراليا أمس الثلاثاء.

ومع ذلك، أسعدت كيتلين باركر، بطلة الوزن الثقيل الجماهير الأسترالية بعد فوزها بالإجماع على المكسيكية سيتلالي أورتيز.

وفي أول نزال باليوم، تمكن الأوزبكي عبد الملك خالاكوف، بطل العالم ودورة الألعاب الآسيوية، من الفوز على السويدي نبيل إبراهيم في منافسات وزن الريشة للرجال. قبل أن تهزم الهندية لافلينا بورجوهاين، الفائزة بالميدالية البروزية في أولمبياد طوكيو، النرويجية سونيفا هوفستاد في وزن 75 كيلوجراما للسيدات.

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