أولمبياد باريس 2024.. ديوكوفيتش يواصل زحفه نحو الذهب

المصدر: وكالات

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تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى دور الثمانية بمنافسات فردي الرجال للتنس بالأولمبياد للمرة الرابعة وهو رقم قياسي بتغلبه 7-5 و6-3 على الألماني دومينيك كوبفر في باريس 2024 اليوم الأربعاء

ورغم حصوله على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وعدد كبير من البطولات الأخرى، فإن الذهبية الأولمبية عاندته، إذ كانت أفضل نتيجة يحققها اللاعب البالغ عمرها 37 عاما الميدالية البرونزية.

وعلى الأرجح ستكون أولمبياد باريس فرصته الأخيرة للفوز باللقب ويبدو أن الأمور تسير في صالحه في رولان جاروس، إذ لم يخسر أي مجموعة في ثلاث مباريات.

وتقدم ديوكوفيتش بكسر مبكر للإرسال بفضل ضربة ساقطة محكمة لكنه خسر شوط إرساله التالي.

وبدا كوبفر واثقا بعد أربعة انتصارات في منافسات الفردي والزوجي في الأولمبياد لكنه بدد جهده عندما تأخر 6-5 إذ لعب ضربة ساقطة غير موفقة وضربة خلفية غير دقيقة ليمنح ديوكوفيتش المجموعو الأولى.

واحتاج اللاعب الألماني وقتا طبيا لتلقي العلاج في بداية المجموعة الثانية وسرعان ما تراجع مستواه ليحقق ديوكوفيتش فوزه 16 في منافسات الفردي الأولمبية، وهو أكبر عدد من الانتصارات للاعب منذ عودة التنس للجدول الأولمبي في 1988.

ويلعب ديوكوفيتش في الدور المقبل أمام اليوناني سيتفانوس تيتيباس الذي تأهل لدور الثمانية بفوزه على الأرجنتيني سيباستيان بايز.

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