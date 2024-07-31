"التحكيم الرياضية" ترفض طعن كندا ضد عقوبة خصم النقاط بسبب التجسس في الأولمبياد

المصدر: وكالات

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رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعن كندا ضد عقوبة خصم نقاط من رصيدها بمنافسات كرة القدم للسيدات بباريس بسبب فضيحة التجسس على المنافسين.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السبت الماضي خصم ست نقاط من فريق كندا للسيدات المشارك في أولمبياد باريس وإيقاف مدربته بيف بريستمان لعام واحد على خلفية فضيحة استخدام طائرة مسيرة للتجسس على تدريب فريق منافس.

كما قرر الفيفا إيقاف المسؤولين الكنديين جوزيف لومباردي وياسمين ماندر لعام واحد.

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