عاصفة تعطل القطارات فائقة السرعة في باريس مخلفة مسافرين عالقين خلال الأولمبياد

المصدر: وكالات

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أعلنت شركة السكك الحديد الفرنسية أن عاصفة هبت الأربعاء عطلت حركة القطارات فائقة السرعة التي تربط باريس بجنوب شرق البلاد وسويسرا في كلا الاتجاهين، ما خلف آلاف المسافرين عالقين خلال دورة الألعاب الأولمبية ورحلات العطلة الصيفية.

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد إن جميع القطارات السريعة من وإلى محطة قطار غار دي ليون في العاصمة الفرنسية توقفت عن الحركة بسبب شجرة سقطت على القضبان، واصطدمت بقطار في بورغوندي جنوب شرق العاصمة الفرنسية. وتستخدم القطارات ذات السرعة العادية مسارات منفصلة ولم تتأثر.

وأضافت الشركة أن السلطات قطعت الكهرباء عن المسار، وبدأت بالفعل عملية بالفعل لإزالة الشجرة، لكن الملاحظات الأولية أظهرت أن الأمر لن يتم بسرعة، وانه تجري مساعدة الأشخاص على إيجاد طرق سفر بديلة.

يأتي ذلك بعدما تعطلت حركة القطارات في فرنسا بشدة الأسبوع الماضي، بعد أعمال تخريبية قبيل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية. وتمت استعادة خدمات القطارات فائقة السرعة بالكامل في وقت سابق من الأسبوع.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية من خطر حدوث عواصف رعدية "قوية"، محملة بأمطار غزيرة ورياح في معظم مناطق فرنسا، الأربعاء. وصدر التحذير من العاصفة على المستوى الأدنى على مقياس من ثلاثة مستويات في منطقة باريس، وعلى المستوى المتوسط ​​في معظم أنحاء وسط وجنوب شرق فرنسا.

وأضافت الوكالة ان معظم أنحاء فرنسا صدرت لها تحذيرات من شدة الحرارة يوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، حيث وصلت درجات الحرارة في باريس إلى 31 درجة مئوية.

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