رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: لاعبونا يركزون على المنافسات التي تنتظرهم

المصدر: وكالات

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أكد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن لاعبو ولاعبات مصر المشاركين في أولمبياد باريس يركزون حاليا على المنافسات التي تنتظرهم.

وقال إدريس في تصريحات للمركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية اليوم الأربعاء إنه خلال تواصله مع اللاعبين المشاركين في أولمبياد باريس 2024 أخبروه بأن تركيزهم منصب على المنافسات ولا يهتمون بما يتم ذكره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنهم يركزون في التدريبات استعدادا للمنافسات المقبلة في أولمبياد باريس، مشيرا إلى أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تبث رسائل مسمومة الغرض منها التشويش على تركيزهم وهو ما فطنوا إليه وقرروا الابتعاد مؤقتا عن متابعتها .

وأوضح أنه قرر إلغاء فكرة سحب الهواتف المحمولة والتي كانت مطروحة قبل السفر إلى الأولمبياد حتى يتم توفير مناخ هادئ للجميع والمحافظة عليهم من ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي الهدامة.

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