«سيلفي» يشعل الأجواء في أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

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اشعلت صورة "سيلفي" بين لاعبين من الجارتين الكوريتين الجنوبية والشمالية على منصة التتويج ذاتها لمسابقة كرة الطاولة للزوجي المختلط في أولمبياد باريس، مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، في سياق التوتر الدائم بين سيول وبيونغ يانغ.

وفي الصورة التي التقطها الكوري الجنوبي جونغ-هون ليم مع شريكته يو-بين تشين عقب تتويجهما ببرونزية الزوجي المختلط، يظهر الثنائي الكوري الشمالي صاحب الفضية والمكوّن من جونغ سيك ري وكوم يونغ كيم، إضافة إلى الثنائي المتوّج بالذهبية الصيني تشوكين وانغ تشوكين وينغشا سن.

والتقطت هذه اللحظة بواسطة هاتف سامسونغ، الرائد في مجال التكنولوجيا في كوريا الجنوبية، وكتبت صحيفة "تشون هان ييبو" الكورية الجنوبية الشهيرة "صورة شخصية مع العلمين الوطنيين للكوريتين وهاتف سامسونغ".

وعزفت كوريا الشمالية عن المشاركة في دورة ألعاب طوكيو عام 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتمثّل هذه الميدالية الفضية عودتها إلى منصات التتويج الأولمبية.

قال جونغ-هون ليم لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية بعد الحفل "لقد هنأتهما عندما تم تقديمهما (على منصة التتويج) باعتبارهما حائزَين على الفضية".

وقامت القنوات التلفزيونية الكورية الجنوبية بإعادة عرض صورة "السيلفي" بشكل متكرر، في حين رافقتها التعليقات التي تخلد لحظة نادرة من الوحدة بين الكوريتين.

وأشاد أحد المعلقين قائلاً "هذه هي الروح الحقيقية للألعاب الأولمبية".

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