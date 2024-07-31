التشيك تفوز على النمسا في منافسات الكرة الطائرة بأولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

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فاز منتخب التشيك للكرة الطائرة الشاطئية رجال على نظيره النمساوي في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 اليوم الثلاثاء.

وفاز الثنائي التشيكي أوندري بيروشيتش وديفيد شفاينر على الزوجي النمساوي المكون من يوليان هورل وألكسندر هورست بنتيجة أشواط 2 / صفر.

وفاز الثنائي التشيكي بالشوط الأول بنتيجة 21 / 18 كما فاز بالشوط الثاني بنتيجة 21 / 13.

وتصدر المنتخب التشيكي المجموعة الخامسة، بشكل مؤقت، برصيد أربع نقاط، انتظارا لما ستسفر عنه نتائج المباراة الثانية التي تجمع بين البرازيل وكندا في وقت لاحق من اليوم.

فيما يتواجد منتخب النمسا في المركز الثالث برصيد نقطتين.

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