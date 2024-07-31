فرنسا تحصد أول ذهبية في أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

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توجت الفرنسية كاساندرا بيوجراند بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الترياثلون للسيدات ، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

وتمكنت بيوجراند، متصدرة التصنيف العالمي، من اختراق المتصدرات الأربع، للحصول على الميدالية الذهبية السادسة لفرنسا في أولمبياد باريس 2024، بفارق ست ثوان أمام السويسرية جولي ديرون، التي حصدت الميدالية الفضية.

وحصدت البريطانية بيث بوتر الميدالية البرونزية، فيمنا أحتلت الفرنسية إيما لومباردي المركز الرابع.

وكانت الأجواء صعبة، حيث واجهت اللاعبات تيارا قويا في نهر السين، وطرقا زلقة على الدراجات بعد هطول الامطار ليلا، ما أدى للكثير من الحوادث والتي شملت الألمانية لاورا ليندمان، التي كانت مرشحة لحصد ميدالية. كما سقطت النرويجية لوتي ميلر مرتين.

وأكد المنظمون في وقت سابق أن السباقات ستقام كما كان مخططا لها بعد التأكد من جودة المياه لنهر السين. وأدت مشاكل جودة المياه لتأجيل سباق الرجال من الثلاثاء ليقام في وقت لاحق من اليوم.

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