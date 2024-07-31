مصر تواجه باراجواي في دور الثمانية بمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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تصدرت مصر المجموعة الثالثة في منافسات كرة القدم للرجال في ألعاب باريس بفوزها 2-1 على إسبانيا بفضل هدفي المهاجم إبراهيم عادل اليوم الثلاثاء، لتضرب موعدا مع باراجوي في دور الثمانية.

ورفعت مصر، التي بلغت المربع الذهبي في الأولمبياد مرتين، رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة لتتقدم بفارق نقطة واحدة على إسبانيا التي حلت في المركز الثاني.

وأبلغ عادل شبكة (بي.إن سبورتس) "إسبانيا فريق كبير لكن علينا الثقة في أنفسنا... نريد تحقيق ميدالية".

وأضاف المهاجم الذي شارك في ألعاب طوكيو قبل ثلاث سنوات "لم أسجل الهدفين بمفردي. ما كنت لأسجل لولا زملائي".

وكانت بداية إسبانيا قوية وأطلق دييجو لوبيز تسديدة منخفضة اصطدمت بالقائم الأيمن قبل أن تتحول لخارج الملعب في الدقيقة 18.

ومنح عادل التقدم لمصر قبل خمس دقائق من الاستراحة بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من زميله أحمد سيد (زيزو).وضاعف مهاجم بيراميدز النتيجة في الدقيقة 62 بعدما استغل خطأ من مدافع إسبانيا ليسجل من وضع انفراد.

وكاد أحمد نبيل (كوكا) أن يسجل الهدف الثالث لمصر بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 74 لكن الحارس أليخاندرو إتوربي تصدى للكرة قبل عبورها خط المرمى.

ولم يكن هدف سامو أوموروديون قرب النهاية كافيا في عودة إسبانيا في النتيجة، مع تألق حمزة علاء حارس مصر أمام تسديدات صاحبة الفضية في ألعاب طوكيو.

وفازت بارجواي 1-صفر على مالي في المجموعة الرابعة، بفضل تسديدة مذهلة من مارسيلو فرنانديز بعد خمس دقائق من البداية، لتحجز مقعدها في دور الثمانية.

واحتلت باراجواي المركز الثاني برصيد ست نقاط، خلف اليابان التي تأهلت بالعلامة الكاملة بفوزها 1-صفر على إسرائيل لتتصدر المجموعة وستواجه إسبانيا في الدور القادم.

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