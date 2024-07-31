راشد النعيمي يتفقد إقامة وفد الإمارات ويلتقي إنفانتينو

المصدر: باريس- «البيان»

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زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، أول من أمس، مقر القرية الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، يرافقه فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، للاطمئنان على إقامة وفد الإمارات الرياضي، وتوافر جميع الإمكانات والسبل، التي تعينهم على التركيز في مهمتهم والظهور بأفضل صورة، خلال المشاركة في هذا الحدث الكبير.

ونقل الشيخ راشد بن حميد النعيمي تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتأكيد سموه على أهمية وقيمة العمل المشرف، الذي يقوم به الرياضيون، من خلال مضاعفة جهودهم وتحقيق نتائج إيجابية وأرقام مميزة وإرساء مبادئ التنافس الشريف والصداقة والاحترام. حضر اللقاء فارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وأمل بو شلاخ، عضو مجس إدارة اتحاد الكرة.

واستقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمقر البيت الأولمبي الإماراتي، بحضور معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، وهند مانع العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، وفارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وغانم مبارك الهاجري المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وأمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وناقش الشيخ راشد بن حميد النعيمي مع جياني إنفانتينو سبل تطوير كرة القدم، مع التركيز على تعزيز تقدم كرة القدم النسائية، ودور الرياضة في توحيد المجتمعات وتوفير الفرص للشباب.

وقال جياني إنفانتينو خلال اللقاء الذي جرى، أول من أمس، بمقر «الفيفا» في باريس: «تحدثنا عن الاستفادة من قوة تأثير الرياضة من أجل إحداث فارق إيجابي في المجتمع، حيث توفر لعبتنا الجميلة، كما هو الحال مع جميع الرياضات، لغة مشتركة للوحدة، والمثابرة البشرية، والمنافسة الصحية».

واستقبل نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والشيخ مبارك فيصل نواف الأحمد الصباح، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والشيخ عيسى بن علي آل خليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومعالي أريو بيمو نانديتو أريوتيدجو، وزير الشباب والرياضة بجمهورية إندونيسيا، حيث تم استعراض سبل التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الشقيقة والصديقة في مجالات العمل الأولمبي والرياضي، إلى جانب الاطلاع على معطيات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، وذلك بهدف تعزيز دور الدولة ومكانتها على خريطة الرياضة العالمية.

كما التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي كلاً من توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على هامش زيارة البيت الأولمبي الفرنسي، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في الاستقبال، الذي نظمته اللجنة الأولمبية السعودية للوفود المشاركة. وافتتح نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس الجلسة الحوارية، التي أقيمت في مقر البيت الأولمبي الإماراتي بباريس تحت عنوان «ما وراء الألعاب الأولمبية.. دور الأولمبياد والدبلوماسية العامة في تشكيل الهوية الوطنية»، والتي ترأستها معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة.

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