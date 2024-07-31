يوسف المطروشي يسجل رقماً شخصياً جديداً في السباحة

المصدر: باريس - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حل يوسف المطروشي سباح منتخبنا الوطني في المركز الـ 44 بزمن وقدره 50:39 ثانية بسباق 100 متر حرة ضمن فعاليات النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية ليحطم رقمه السابق 50:43 ثانية ويختتم مشاركته في الدورة.

وأكد عبدالله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للسباحة، أن الاتحاد بدأ العمل منذ فترة على إعداد جيل جديد من السباحين الصغار، ودعمهم بالمشاركة في مختلف البطولات المحلية والخليجية والعربية والآسيوية، بهدف إكسابهم الخبرة وصقل موهبتهم، وذلك من أجل العمل على تقليل الفجوة التي حدثت بتوقف عدد كبير من السباحين الكبار في فترة واحدة كانوا في فترة قريبة أبطالاً للخليج.

وأعرب رئيس لجنة تسيير الأعمال عن سعادته بما تحقق في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي أقيمت في أبريل الماضي بالإمارات، وشهدت تواجد ما يقرب من 20 سباحاً وسباحة لا تتخطى أعمارهم 14 عاماً، وهو بالتأكيد عمل جيد من الأندية ولجنة المنتخبات.

نموذج

وأشار الوهيبي أن يوسف المطروشي، الذي أكمل عامين الآن في الدراسة والتدريب في أمريكا، يعتبر من أفضل النماذج على مستوى الالتزام والتدريب والتواصل المستمر، سواء مع الاتحاد أم نادي الوصل، وهناك تخطيط مستمر وخطط موضوعة لإشراكه في البطولات التي تساعده على التطوير، مشيراً إلى أن هدف يوسف المطروشي من المشاركة في أولمبياد باريس هو تحقيق رقم التأهل الأولمبي الرسمي.

وأشاد الوهيبي بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للرياضة من خلال رعايتها لبرنامج تبني المواهب الرياضية في مختلف الرياضات، حيث يعتبر مشروع احتراف يوسف المطروشي هو ثمار هذا البرنامج المهم لدعم الرياضيين المتميزين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز