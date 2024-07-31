هند العتيبة: مشاركة الإمارات في الأولمبياد تحمل رسائل مهمة

المصدر: باريس - البيان

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أكدت هند مانع العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، أن مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين في باريس تحمل رسائل ذات دلالات تاريخية مهمة؛ فهي تعكس اهتمام القيادة الإماراتية وحرصها على الحضور المتميز في الأحداث العالمية والرياضية الكبرى، ما يترك تأثيراً إيجابياً وانطباعاً قوياً عن الدولة ومكانتها بين الأمم، ويجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً بارزاً ومشرقاً في مختلف المجالات.

وقالت: «تضطلع الأحداث الرياضية بدور محوري في تطوير العلاقات بين الدول وتعزيز الحوار الثقافي، ويسعدنا أن العلاقة الفريدة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تشهد تطوراً متزايداً على جميع المستويات، وننظر باهتمام بالغ لمشاركة البعثة الرياضية الإماراتية في أولمبياد باريس 2024، ويسرنا أن تكون سفارة الدولة في فرنسا مشاركاً نشطاً في التحضيرات والتسهيلات للوفد الممثل للدولة، ونحن حريصون على دعم وإنجاح هذه المشاركة على مختلف الأصعدة، كما أن مشاركة قوات من شرطة دولة الإمارات في تأمين دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 يعد في حد ذاته تطوراً بارزاً يعكس قوة العلاقات الثنائية وعمق الشراكات المتنوعة القائمة بين البلدين الصديقين».

فرصة ممتازة

وأضافت: «يعدّ افتتاح بيت الإمارات الأولمبي، بالتزامن مع المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، فرصة ممتازة لاستكشاف التراث الثقافي والتاريخي للإمارات، لا سيما في ظل توافد آلاف الزوار إلى العاصمة الفرنسية طوال الحدث، وأن البيت سيكون مفتوحاً للجمهور يومياً مجاناً، حيث يقدم تجربة ملهمة وفريدة عن الإمارات، ويظهر المبادئ النبيلة والأسس التي وضعها المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه»، وقالت: «نؤكد أن سفارة الدولة وجميع فرقها على أكمل استعداد لخدمة الوفد الرياضي المشارك في الدورة، وتوفير كل المعينات لإنجاح هذه المشاركة وتمكين الرياضيين من التركيز على حسن تمثيل الوطن وتقديم صورة مشرفة للرياضة الإماراتية».

واختتمت قائلة: «هناك الكثير من البرامج والأنشطة المصاحبة لمشاركة وفد الإمارات في أولمبياد باريس 2024. لدينا أجندة حافلة بالأحداث المرتبطة بهذه المشاركة، ولذلك نسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحدث وترك انطباع جيد عن المشاركة الإماراتية، واستعراض ثقافتنا المتنوعة وتراثنا الغني».

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