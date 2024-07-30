المنتخب المصري يصعق نظيره الإسباني ويتأهل لربع نهائي الأولمبياد متصدراً

المصدر: البيان

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حقق المنتخب المصري مفاجأة كبرى وخطف صدارته مجموعته بالأولمبياد بعد تغلبه الثلاثاء على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد، في ختام مباريات المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024.

أحرز هدفا مصر إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز في الدقيقتين 41 و62، بينما أحرز سامو أومورديون لاعب أتليتكو مدريد هدف منتخب إسبانيا الوحيد في الدقيقة 90.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 7 نقاط اعتلى بها صدارة المجموعة الثالثة وتأهل لربع نهائي منافسات كرة القدم بالأولمبياد، بينما حل المنتخب الإسباني في المركز الثاني بـ6 نقاط.

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