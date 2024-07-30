أصغر رياضي ببعثة السعودية في أولمبياد باريس يحطم رقمه الشخصي

المصدر: وكالات

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ودع زيد السراج أصغر رياضي ببعثة السعودية في أولمبياد باريس منافسات السباحة اليوم الثلاثاء لكنه حطم رقمه الشخصي في سباق 100 متر حرة.

وتصدر السراج (16 عاما) والذي يحمل الرقم القياسي السعودي في سباق 50 مترا المجموعة الثالثة في التصفيات بزمن قدره 51.21 ثانية لكن ذلك لم يكن كافيا لبلوغ المراحل النهائية إذ حرمه هذا الزمن من الدخول ضمن قائمة أسرع 16 متسابقا من أصل 79 سباحا شاركوا في التصفيات.

لكن السراج، الذي بدأ ممارسة السباحة في سن السادسة ويشارك في الأولمبياد لأول مرة، حطم رقمه الشخصي السابق البالغ 52:04 ثانية ليكشف عن نواياه للمستقبل. وكان السراج فاز بميداليتين ذهبيتين وفضية واحدة في دورة الألعاب الخليجية الأولى التي أقيمت في الإمارات في أبريل نيسان الماضي.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية على منصة إكس "ظهور أول مميز لسباحنا الأولمبي زيد السراج، بعمر 16 عاما، المستقبل أمامك يا بطل، بإذن الله".

وقالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية وسفيرة المملكة في الولايات المتحدة على منصة إكس "فخورة للغاية بزياد السراج. في سن 16 عاما يتصدر مجموعته في تصفيات سباق 100 حرة".

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