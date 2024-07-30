أولمبياد باريس 2024.. مصر تواجه إسبانيا بالقوة الضاربة وأوموروديون يقود هجوم الماتادور

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيل الفراعنة الذي سيواجه به منتخب إسبانيا، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية، باريس 2024.

ويحتل منتخب مصر الأولمبي المركز الثاني في ترتيب مجموعته، وفي رصيده 4 نقاط، بينما تحتل إسبانيا الصدارة بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط، ويحتاج الفراعنة للفوز أو التعادل من أجل ضمان العبور للدور التالي.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي ضد إسبانيا، كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، عمر فايد، أحمد عيد

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا"، محمد النني، محمد شحاتة

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد سيد "زيزو"

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من:

علي الجابري، محمود صابر، أحمد عاطف، زياد كمال، مصطفى سعد "ميسي"، محمد طارق، بلال مظهر.

تشكيل إسبانيا في مواجهة مصر:

حراسة المرمى: أليخاندرو إيتوربي

خط الدفاع: ميغيل غوتيريز، باتشيكو، موسكيرا، مارك بوبيل

خط الوسط: بينات تورينتيس، أدريان برنابي، دييغو لوبيز

خط الهجوم: إيمار أوروز، سامو أوموروديون، سيرجيو كاميلو بيريز

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من:

خوان غارسيا، أرناو تيناس، خوانلو سانشيزم، ميراندا، إريك غارسيا، ألكس باينا، بابلو باريوس، سيرجيو غوميز، فيرمين لوبيز

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